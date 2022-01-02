Mısır’da dolu sürprizi: Plaj turizmiyle ünlü kent bu hale geldi
Mısır’da nadir görülen bir hava olayı yaşandı. Plaj turizmiyle ünlü Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kenti yeni yılın ilk gününde dolu fırtınasına teslim oldu. Sokak ve caddeleri beyaza bürünen kentte eğitime ara verildi.
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