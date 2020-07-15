Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı

Mısır'ın İsmailiye ve Kahire kentleri arasındaki çöl yolunda bir petrol boru hattında yangın çıktı. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangında 17 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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İHA 15.07.2020 - 10:08| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 10:27
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