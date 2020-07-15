Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı

Mısır'ın İsmailiye ve Kahire kentleri arasındaki çöl yolunda bir petrol boru hattında yangın çıktı. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangında 17 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İHA 15.07.2020 - 10:08 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 10:27

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