Moskova'da silahlı saldırı anı kamerada

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında meydana gelen çatışmada bir güvenlik görevlisi öldü, biri sivil beş kişi de yaralandı. Moskova'da bulunan gazeteci Siyamend Kaçmaz ayrıntıları aktardı. Yaşanan silahlı saldırının görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

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