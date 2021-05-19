Mozambik'ten 19 Mayıs mesajı: Sizin bayramınız benim de bayramımdır

Çok uzaklardan Mozambik’ten bir bayram mesajı var... 6,5 yıl Türkiye’de yaşayan ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Nalia Andre, bir Türkiye aşığı... Mozambik Büyükelçisi Avni Aksoy'un eşi, aynı zamanda gazeteci Sibel Aksoy, Nalia'nın 19 Mayıs mesajını Türkiye’ye iletti.

NTV 19.05.2021 - 11:55 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 12:17

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