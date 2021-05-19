Mülteci kamplarından sahnelere

Kongo doğumlu 19 yaşındaki Tousin Chiza bu yıl Eurovision şarkı yarışmasında İsveç’i temsil ediyor. Sahne adı ‘‘Tusse’’ olan genç sanatçı, yarı finalleri geçme başarısı göstererek finale kaldı. İşte Tusse’nin bir mülteci hikayesinden, uluslararası başarı hikayesine uzanan yolculuğu...

NTV 19.05.2021 - 15:53 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 16:05

DİĞER VİDEOLAR