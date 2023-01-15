Nepal'de 68 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı

Nepal'de 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Katmandu-Pokhara seferini yapan Nepal Merkezli Yeti Havayolları'na ait ATR-72 tipi çift motorlu uçakta 68 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu. İniş yaptığı sırada düşerek parçalanan uçaktakileri kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. İlk değerlendirmelere göre, kazanın nedeni kötü hava koşulları.

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