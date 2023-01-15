Nepal'de yolcu uçağı düştü: Kaza anını canlı yayınladı
Nepal'de 30 yılın en büyük uçak kazası meydana geldi. 72 kişi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında düştü. 68 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi kayıp. Yolculardan biri iniş sırasında yayın yapıyordu ve kaza anını da canlı yayınladı.
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