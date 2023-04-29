Netflix ve Mısır arasındaki ''Kleopatra'' kavgası

Dizi platformu Netflix, Kleopatra’nın hayatını anlatan 8 bölümlük bir dizi/belgesel hazırladı. Platform Kleopatra'yı siyahi bir oyuncuya oynattı. Mısır, yazılı bir açıklama yaparak dizinin yayınlanmamasını isteyerek Kleopatra'nın kökenlerinin Makedonya ve Yunanistan'a dayandığını söyledi. Netflix ve Mısır arasındaki ''Kleopatra'' kavgasını NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
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