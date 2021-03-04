Nijerya'da olaylı buluşma

Nijerya'da geçtiğimiz günlerde kaçırılan ve daha sonra serbest bırakılan kız öğrencilerin aileleriyle buluşması sırasında silah sesleri yükseldi. Köylüler hükümet yetkililerine tepki gösterip taş atmaya başlayınca güvenlik güçleri ateş açtı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı olaylar sonrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

NTV 04.03.2021 - 14:36 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 15:00

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