Nobel ödülünü alan fizikçi John Clauser NTV'de

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nobel ödülleri birer birer açıklanıyor. Bugün Edebiyat alanında ödülü kazanan isim belli olacak. Öncesinde ise Tıp, Fizik ve Kimya ödülleri duyuruldu. Bu yıl Fizik ödülünü paylaşan 3 isimden biri olan Dr. John Clauser haberi aldıktan sonra NTV'den Deniz Kilislioğlu'na konuştu, ödül getiren deneyi ve on yıllar boyunca yaşadığı zor zamanları anlattı.
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