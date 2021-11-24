Noel kutlamalarında kaldırım çöktü: 12’si çocuk 33 yaralı
Brezilya’nın Joinville kentinde Noel kutlamaları sırasında kaldırım çöktü. Çukura bir anda onlarca insan düşünce zamana karşı yarış başladı. Yolun altından nehir geçiyordu ve çukur suyla dolmaya başlamıştı. Çevredekilerin ve ekiplerin çabasıyla can kaybı yaşanmadan herkes kurtarıldı. Yaralanan 12‘si çocuk 33 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
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