Norveç'te yolcu gemisinde panik anları kamerada

Norveç’in Tromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren ‘Viking Sky’ isimli gemiden şimdiye kadar 397 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Geminin içinde yolcular tarafından çekilen görüntüler yaşanan paniği gözler önüne serdi. Geminin, “motorunu çalıştırıp demir atmamış olsaydı kayalıklara çarpabileceği” vurgulanırken, kurtarma ekibi, yerel saat ile 07:39 itibariyle gemide mahsur kalan yolculardan 397’sinin kurtarıldığını ve geri kalan yolcuların kurtarma çalışmalarının helikopterlerle devam ettiğini açıkladı.