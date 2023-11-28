NTV ekibi Kudüs'te: Gazze'de ateşkes daha da uzar mı?
Gazze'de ateşkesin 2 gün uzatılması sonrası gözler yeni rehine takasında. Ateşkesin bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Takas anlaşması kapsamında Filistinli aktivist Ahed Tamimi de serbest kalabilir. NTV ekibinden Murat Uslu ve kameraman Özgen Özel Kudüs'te son duruma ilişkin bilgileri aktardı.
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