NTV ekibi Sderot'ta: Gazze yeniden bombardıman altında
İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan ateşkes bu sabah itibariyla sona erdi. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava bombardımanına başladı. İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti. NTV ekibinden Murat Uslu ve kameraman Özgen Özel, Sderot'tan son durumu aktardı.
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