NTV ekibi sıcak bölgede: İsrail'in Gazze bombardımanı 12. gününde
İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas ise "Bu bir soykırımdır" ifadesini kullanırken Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. İsrail saldırıyı Gazze'deki başka bir grubun yaptığını iddia etti. Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edilirken, Hizbullah İsrail'e karşı öfke günü ilan etti. NTV ekibinden Osman Terkan Batı Şeria'da son durumu aktardı..
(Kameraman: Cüneyt Ali Horozal)
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