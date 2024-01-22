NTV Özel Dosya: Gazze'de çocuk olmak
Gazzeli çocuklar, her iki üç yılda bir aynı kaderi yaşıyor. Sistematik şekilde öldürülüyorlar, İsrail saldırılarına maruz kalıyorlar. 7 Ekim'de başlayan saldırılar ilk örnek değil. Geçmişte, 2021'de, 2014'te, 2009'da da ağır saldırılarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştı. Hayatta kalanlar ise, yıllardır travmalarıyla yaşıyor. Mutlu değiller, geleceğe dair hiçbir hayalleri yok, çünkü bir çoğu yeni bir İsrail saldırısında öleceğini düşünüyor. Buna "Gazze'de çocuk olmak" deniyor. İşte Gazzeli çocukların yaşadıkları dram...
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