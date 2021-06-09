Öfkeli çiftçi otomobili kaldırıp attı

İngiltere’de bir piknikçi aracını çiftlik girişine park edince olanlar oldu. Çiftlik sahibi forklift ile yolunu kapatan otomobili kaldırıp attı, üstelik yol tamamen açılana kadar aracı sürükledi. Öfkeli çiftçinin gazabından araç sahibi de nasibini aldı. Öfkeli çiftçi otomobille işini bitirdikten sonra dönüp forklift ile sahibine de vurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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NTV 09.06.2021 - 09:52| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 10:16
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