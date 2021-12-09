Omicron’u tespit eden doktor NTV’de: Çenemizi kapatamazdık
Dünya iki haftadır hem Omicron varyantını hem de O’nu konuşuyor. Yeni varyantı ilk tespit eden Güney Afrikalı doktorun dikkati salgında yeni bir perde açtı. O vakayı nasıl tespit etti, varyanta dair yeni bilgiler neler? Dr. Angelique Coetzee ülkesine sınırların kapanmasına rağmen, bu varyantı dünyaya duyurduğu için de pişman değil... Yeni varyantla ilgili tüm bilgileri NTV’den Deniz Kilislioğlu sordu, Dr.Coetzee yanıtladı.
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Haberler 09.12.2021 - 16:45| Son Güncelleme : 09.12.2021 - 17:38
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