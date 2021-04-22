Otoyol kamerasını yemeye kalkıştılar

Renkli gagaları ile dikkat çeken iki Tukan kuşu, otoyoldaki trafik kamerasını yemek için çok uğraştı. Tukanlar, Brezilya’nın Anhanguera Otoyolu’ndaki kamera kulesini mesken edinmişti. Tukanların kamerayı yeme girişimleri başarılı olamadı ama meraklı gözleri ve dakikalarca harcadıkları çaba kayıt altına alınmış oldu.

NTV 22.04.2021 - 16:53 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 17:16

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