Otoyolda film sahnesi gibi patlama

ABD'nin Teksas eyaletinde otoyolda arızalanarak yanmaya başlayan otomobil bir anda patladı. Film sahnesi gibi patlama, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis sürücünün patlamadan önce araçtan çıkmayı başardığını açıkladı.
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ntv.com.tr 28.04.2021 - 09:53| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 10:11
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