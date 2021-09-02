Özbekistan'ın yeni yıldızı: Stella

Özbekistan'ın bağımsızlığının 30.yılı kutlamaları bu yıl ilk kez Taşkent yakınlarında inşa edilen Yeni Özbekistan Parkında yapıldı. Parkın ortasında Türk tasarımcı Sinan Turaman'ın imzası bulunan 30'ncu Yıl Bağımsızlık Anıtı ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından açıldı. Anıtın malzemeleri büyük ölçüde Türkiye'den taşınarak, 3 aydan daha kısa bir süre içerisinde, yine bir Türk şirketi tarafından inşa edildi.
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NTV 02.09.2021 - 17:45| Son Güncelleme : 02.09.2021 - 18:16
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