Pakistan Başbakanı'nın kulaklıkla imtihanı

Özbekistan Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya geldi. Ancak Pakistan Başbakanı, çeviri kulaklığını takarken zor anlar yaşadı.
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NTV Haber 16.09.2022 - 09:18| Son Güncelleme : 16.09.2022 - 09:26
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