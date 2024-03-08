Panama Dışişleri Bakanı NTV'ye konuştu | Mencomo: Günlük hayatta erkeklerden daha çok rolümüz var
Panama, Türkiye'ye benzer bir konuma sahip olan, iki kıtayı Güney ve Kuzey Amerika kıtalarını birbirine bağlayan bir ülke konumunda. Farklı bölgeleri birleştirici özelliği olan ülkelerin hiç şüphesiz en zorlu görevi ise diğer ülkelerle ilişkileri yöneten Dışişleri Bakanlığı. Panama'da ise bu görevi Amerika kıtasında halihazırdaki en genç kadın bakan olma özelliği taşıyan Janaina Mencomo yerine getiriyor. Geçtiğimiz hafta Antalya Diplomasi Forumu'nda NTV Dış haberler editörü Sare Selvi Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Mencomo, hem genç yaşta hem kadın olarak siyasette yer almaya dair deneyimlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
- Siyaset
- Kadın
- Panama