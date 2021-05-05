Pandemide Türkiye'ye dönemedi, Brezilya'da spor yorumcusu oldu

30 yaşındaki Cansel Kemiksiz’in spor muhabiriyken Dünya Kupası için gittiği Brezilya'da hayatı değişti. Pandemi nedeniyle uçuşlar durunca Türkiye'ye dönemeyen Kemiksiz, şimdi Brezilya’da Portekizce spor yorumculuğu yapıyor. 5 dil bilen Kemiksiz ‘‘Aç kaldım, evsiz kaldım, soyuldum, bıçaklandım ama pes etmedim. Gençler pes etmesin, hayallerinin peşinden gitsin ve mutlaka yabancı dil öğrensin’’ diyor. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

NTV 05.05.2021 - 10:24 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 10:40

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