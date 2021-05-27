Papa, Auschwitz kampında yapılan dövmeyi öptü

Katolik kilisenin ruhani lideri Papa Francis, Nazilerin toplama kampından sağ kurtulan 81 yaşındaki kadının Auschwitz kampında yapılan dövmesini öptü. Lidia Maksimovitz, esir numarasının yazılı olduğu dövmeyi gösterince Papa da eğilerek kadının kolundaki dövmeyi öptü. İki yaşındayken ailesiyle birlikte toplama kamplarına götürülen Maksimovitz, çocuk yaştayken Nazi doktoru Josef Mengele’nin insanlık dışı deneylerine maruz kalmış, 1945 yılında savaşın sona ermesiyle kurtarılmıştı. Toplama kampında ailesinden ayrılan Maksimovitz, 1960’lı yıllarda öldüğünü sandığı annesiyle yeniden bir araya gelmişti.
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NTV 27.05.2021 - 17:19| Son Güncelleme : 27.05.2021 - 17:27
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