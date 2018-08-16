Papağan, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere küfür etti

16.08.2018 - 13:02

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Amerikan papağanı, pazartesi günü kaçtığı çatıdan kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere küfür etti. Yaşadığı evden kaçıp komşularının çatısında 3 gün geçiren Jessie isimli papağanın sahibi itfaiyecilerden 'bağ kurabilmeleri için' papağana 'Seni Seviyorum' diye seslenmelerini istedi. Bunun üzerine itfaiyecilerden biri, çatıya tırmanıp, Jessie'nin gözlerine bakarak 'Seni seviyorum' diye seslendi. Jessie'nin ise, itfaiyeciye aynı şekilde 'Seni seviyorum' diye cevap verdiği, ancak ardından küfür ettiği bildirildi.