NTV

Papağan, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere küfür etti
16.08.2018 - 13:02

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Amerikan papağanı, pazartesi günü kaçtığı çatıdan kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere küfür etti. Yaşadığı evden kaçıp komşularının çatısında 3 gün geçiren Jessie isimli papağanın sahibi itfaiyecilerden 'bağ kurabilmeleri için' papağana 'Seni Seviyorum' diye seslenmelerini istedi. Bunun üzerine itfaiyecilerden biri, çatıya tırmanıp, Jessie'nin gözlerine bakarak 'Seni seviyorum' diye seslendi. Jessie'nin ise, itfaiyeciye aynı şekilde 'Seni seviyorum' diye cevap verdiği, ancak ardından küfür ettiği bildirildi.

Diğer Videolar

tümünü göster
drakes.JPG

Ünlü rapçi Drake'den sürpriz ziyaret

 21.08.2018 - 17:37
suriye-tünel.jpg

Tünel sanat galerisine dönüştü

 21.08.2018 - 15:57
2018-08-21T073554Z_1109293433_RC1FB4EB74F0_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-ATTACK.JPG

Taliban’dan roketli saldırı

 21.08.2018 - 15:46
hirsiz.JPG

Hırsızla dakikalarca mücadele etti

 21.08.2018 - 15:35

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP