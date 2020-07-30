Park halindeki arazi aracının kapısını açmaya çalışan ayı suçüstü yakalandı
Bu kez ABD'nin Tennessee eyaletindeyiz. Park halindeki arazi aracının kapısını açmaya çalışan ayı suçüstü yakalandı. Aracın sahibinin "yapma!" diyerek iki kez azarladığı ayı, kapıyı kapatıp uzaklaşırken cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ABD'de büyük ilgi gördü.
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NTV 30.07.2020 - 16:23| Son Güncelleme : 30.07.2020 - 16:35
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