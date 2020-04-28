Pentagon'dan UFO paylaşımı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları "tanımlanamayan uçan cisim" görüntüleri yayınladı. 2004 ve 2015 yıllarına ait görüntüler, UFO tartışmasını yeniden başlattı. Tartışmayı, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.
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NTV 28.04.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 11:57
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