Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti: İki patlama kamerada

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağda 4 saat arayla iki patlama meydana geldi. Yanardağın ağzından çıkan duman ve kül bulutu, bin 500 metreye ulaştı. Popocatepetl, 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı…

ntv.com.tr 27.09.2021 - 10:34 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 10:41

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