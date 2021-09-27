Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti: İki patlama kamerada
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağda 4 saat arayla iki patlama meydana geldi. Yanardağın ağzından çıkan duman ve kül bulutu, bin 500 metreye ulaştı. Popocatepetl, 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı…
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ntv.com.tr 27.09.2021 - 10:34| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 10:41
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