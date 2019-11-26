Prof. Dr. Şerif Erbaş: Arnavutluk, 6,4'e göre depremden az hasar aldı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Erbaş, NTV canlı yayınında depreme ilişkin soruları yanıtladı. Barış, "Arnavutluk, bu depremde fayın şehirden uzakta olması yönünden şanslı. 6,4 şiddetine göre az hasar almış" dedi.

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