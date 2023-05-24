Afganistan'da iki bacağını kaybeden asker Everest'e tırmandı, tarihe geçti
İki bacağını da Afganistan'da İngiliz ordusunda görevliyken kaybeden sporcu, Everest'e tırmanan ilk çifte diz üstü ampute kişi oldu. Ampute sporcu, amacının engellilere yönelik farkındalığı artırmak olduğunun altını çizdi. Dünyanın en yüksek dağı Everest'e şimdiye kadar 11 binden fazla kişi tırmandı ve bunların arasında diz altı amputelerle görme engelliler de bulunuyor.
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