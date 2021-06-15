Pulitzer ödüllü fotoğraflarla 'pandemi yalnızlığı'

AP İspanya şef fotoğraf Emilio Morenatti, yaşlıların Covid-19'a karşı  savunmasızlığını, çaresizliğini ve yalnızlığını anlattığı fotoğraf sergisiyle Pulitzer Ödülünü kazandı. Bu fotoğrafların her biri tarihe bir belge olarak geçti.

NTV 15.06.2021 - 17:56 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 18:12

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