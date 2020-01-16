Putin ve Esad'ın Trump şakası (O anlar kamerada)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Putin'in Esad'a şakayla karışık, Trump'ı Şam'a davet etmesini söylemesi, gülüşmelere neden oldu. İşte o anlar...
16.01.2020 - 15:29| Son Güncelleme : 16.01.2020 - 15:31
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