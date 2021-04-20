Raylara düşen çocuğu son anda kurtardı

Hindistan'da annesiyle yürürken tren raylarına düşen çocuğu istasyon çalışanı kurtardı. Hızla yaklaşan treni fark eden görevli, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı. 6 yaşındaki çocuğun annesinin görme engelli olduğu anlaşıldı ve istasyon görevlisi eyalette ‘kahraman’ ilan edildi.
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NTV 20.04.2021 - 16:48| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 17:06
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