Raylara düşen çocuğu son anda kurtardı

Hindistan'da annesiyle yürürken tren raylarına düşen çocuğu istasyon çalışanı kurtardı. Hızla yaklaşan treni fark eden görevli, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı. 6 yaşındaki çocuğun annesinin görme engelli olduğu anlaşıldı ve istasyon görevlisi eyalette ‘kahraman’ ilan edildi.

NTV 20.04.2021 - 16:48 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 17:06

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