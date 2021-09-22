Rehin aldıkları pilotla hapishanedeki arkadaşlarını kaçırmaya çalıştılar

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, helikopter pilotunu esir alan iki kişi, hapishanedeki mahkumu kaçırmaya çalıştı. Pilot hapishanenin üzerinde uçmaya zorlandı ancak suçlular helikopterin düşeceğini anlayınca vazgeçip kaçtı.
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NTV 22.09.2021 - 14:45| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 15:06
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