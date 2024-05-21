Reisi'nin ölümü: Helikopterin düşme nedeni sis duvarı mı?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından kazanın nedeni tartışılıyor. Kazayla ilgili bir çok soru işareti var. Helikopterin eski olduğu modernize edilemediği belirtiliyor. Dağlık arazide oluşan sis duvarı da öne çıkıyor. Peki sis duvarı neden oluşuyor, önceden tahmin edilebilir mi? Helikopter Pilotu Akif Güngören, NTV ekibinden Deniz Tüysüz'e anlattı.
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