Rejim güçleri ve PKK/YPG yan yana

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye'nin uzeyine yığınak yaptığı bildirildi. Reuters haber ajansının geçtiği görüntülerde, Suriye ordusunun bölgedeki hareketliliği de yer aldı.
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Reuters - NTV Haber 21.07.2022 - 04:21| Son Güncelleme : 21.07.2022 - 09:52
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