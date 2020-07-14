Robot memur iş başında

Rusya'nın Perm kentinde bir kamu dairesinde insan benzeri robot, memur olarak göreve başladı. Memur üniforması giydirilen robotun görevi ise sabıka kaydı hazırlamak. Memur robot 600'den fazla yüz mimiğini de insanlar gibi başarıyla yapabiliyor.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 14.07.2020 - 19:52| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 19:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.