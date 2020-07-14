Robot memur iş başında

Rusya'nın Perm kentinde bir kamu dairesinde insan benzeri robot, memur olarak göreve başladı. Memur üniforması giydirilen robotun görevi ise sabıka kaydı hazırlamak. 
Memur robot 600'den fazla yüz mimiğini de insanlar gibi başarıyla yapabiliyor.

NTV Haber 14.07.2020 - 19:52 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 19:58

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