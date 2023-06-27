Roma'nın simgesi Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor
İtalya'da polis, ünlü tarihi yapı Kolezyum'a hasar veren turist aranıyor. İddialara göre söz konusu turist, yapıya hem kendisinin hem de sevgilisinin ismini anahtarla kazıdı. Turistin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yapının duvarına "Ivan + Hayley 23" yazdığı anlar başka bir turist tarafından kayıt altına alındı. Polis, cuma günü meydana gelen olayla ilgili turistin kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı. Turist suçlu bulunması halinde en az 15 bin euro (yaklaşık 426 bin lira) para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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