Rönesans Barajı krizi büyüyor

"Bir sonraki dünya savaşı su üzerinden çıkacak" derler. Sudan kaynaklanan gerginliğin Nil Nehri kadar hissedildiği çok az yer var. Son yıllarda Mısır ve Etiyopya arasında bu yüzden büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. Etiyopya'nın tamamladığı ve artık üzerinde su tutmaya başladığı dev Hedasi Barajı, yeni adıyla Rönesans Barajı, dünyanın endişeyle izlediği gelişmelere yol açtı. Sular yükseldikçe tansiyonun da artacağı barajın etrafında ciddi bir jeopolitik hareketlilik yaşanıyor. Afrika'nın en büyük barajı ile Nil Nehri üzerinde yaşanan gerginliğin hikayesi... (NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe)
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NTV Haber 16.07.2020 - 17:23| Son Güncelleme : 16.07.2020 - 17:25
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