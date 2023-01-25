Ruanda füzesi Kongo askeri jetini ıskaladı

Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihal ettiği gerekçesiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ait bir savaş uçağına füze fırlattı. Bölgedeki bir kişinin cep telefonuyla kaydetiği o anlarda, füzenin savaş uçağını ıskaladığı görülüyor. Ruanda, 19 Ocak'ta Kongo Cumhuriyeti'ni yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı. Kongo Cumhuriyeti ise Ruanda'yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.
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