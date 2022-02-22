Rus askeri konvoyu Donetsk eteklerinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk’ı bağımsız devletler olarak tanımasının ardından, Donetsk'in eteklerinde bu sabah erken saatlerde tanklar ve zırhlı araçlar da dahil olmak üzere askeri araç konvoyu tespit edildi. Putin’in söz konusu araçları bölgeye konuşlandırılması emri verdiği belirtildi.

Haberler - NTV 22.02.2022 - 11:49 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 11:57

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