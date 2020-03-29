Rusya: Virüse karşı ilaç bulduk

Rusya, dünya çapında 650 binden fazla kişiyi etkileyen, 30 binden fazla kişinin de ölümüne yol açan corona virüs için bir tedavi geliştirdiklerini açıkladı. Sıtma için kullanılan bir ilaç baz alınarak geliştirilen yeni ilacın virüsün çoğalmasını önlediği öne sürüldü.

NTV 29.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 09:31

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