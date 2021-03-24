Rusya'da çığın düşme anı kamerada

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki bir köyde çığ düştü. Çığ, şans eseri evleri etkilemedi ancak üç araç karlara gömüldü. Çığ, bölgedeki yolun büyük bölümünü kaplayınca 9 köyün dış dünyayla bağlantısı koptu. Yolun açılması için temizlik çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

NTV 24.03.2021 - 17:51 | Son Güncelleme : 24.03.2021 - 18:19

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