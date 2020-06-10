Rusya'da günde 1500 vakayla normalleşme

Rusya'nın başkenti Moskova'da belediye başkanı virüse karşı zafer ilan etti ve alınan tedbirleri gevşetmeye başladı. Kentte dün berberler ve kuaförler açıldı. Halk sınırlama olmadan dolaşabilecek. Ancak günlük vaka sayısı halen bin 500'ün üzerinde seyrediyor. Kremlin muhalifleri, tedbirlerin erken kaldırıldığını savunuyor.

NTV 10.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:56

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