Rusya'da son 120 yılın sıcaklık rekoru

Rusya, virüs karantinasının kaldırılmasının ardından şimdi de sıcaklıklarla mücadele ediyor. Moskova'da son 120 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Yılın bu zamanında genellikle 0 derece olan Khatanga'da da 25 derecelik sıcaklık kaydedildi.

NTV 19.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 19.06.2020 - 11:25

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