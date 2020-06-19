Rusya'da son 120 yılın sıcaklık rekoru

Rusya, virüs karantinasının kaldırılmasının ardından şimdi de sıcaklıklarla mücadele ediyor. Moskova'da son 120 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Yılın bu zamanında genellikle 0 derece olan Khatanga'da da 25 derecelik sıcaklık kaydedildi.
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NTV 19.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 11:25
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