Rusya'dan tren vagonlarıyla savunma hattı
Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini batırdı. Batırılan gemiyi Türkiye kamuoyu yakından tanıyor. 2015'te Boğaz geçisi sırasında, gemideki bir Rus askeri, omzunda uçaksavar füzesiyle objektiflere takılmış ve bu görüntü Türkiye kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı. Rusya'nın ise binlerce eski tren vagonuyla Ukrayna'nın doğusunda savunma hattı inşa ettiği öne sürüldü. 2 bin 100 adet eski vagon kullanılarak oluşturulan hattın uzunluğunun 30 kilometreye ulaştığı belirtildi.
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