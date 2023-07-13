Rutte ve Zelenski'nin kahve diyaloğu böyle görüntülendi
Yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olan NATO zirvesinden geriye renkli anlar kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin görüşmesine kahve esprisi damgasını vurdu. Zelenski'nin önündeki kahveyi gören Hollanda başbakanı "Kahveyi nereden buldun?" diye sordu. seçimlerde koltuğunu devretmeye hazırlanan Rutte, kendisine kahve getirilmemesine "hala başbakanım" espiriyle sitem etti. O anlar böyle görüntülendi.
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