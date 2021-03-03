ABD’li havacılık ve savunma şirketi Boeing’in, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile geliştirdiği insansız savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Avustralya semalarında süzülen robot savaş uçağı, en zorlu görevlerde insanların kullandığı savaş uçaklarına eşlik edecek. ‘Sadık eküri’ ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
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NTV 03.03.2021 - 16:15| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 16:45
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