Sahildeki onlarca insanın arasına helikopterin düştüğü anlar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Miami sahiline helikopter düştü. O sırada hem kumsalda hem de denizde onlarca insan vardı. Kazada şans eseri iki kişi yaralandı. Robinson R44 tipi helikopterin neden düştüğü henüz belli değil.

Haberler - ntv.com.tr 20.02.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 10:07

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