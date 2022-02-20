Sahildeki onlarca insanın arasına helikopterin düştüğü anlar
Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Miami sahiline helikopter düştü. O sırada hem kumsalda hem de denizde onlarca insan vardı. Kazada şans eseri iki kişi yaralandı. Robinson R44 tipi helikopterin neden düştüğü henüz belli değil.
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